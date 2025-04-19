Боро плюс здорова шкіра крем букет з трав
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 240 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
88,52
Економія при броні: -5,68 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
160,43
Економія при броні: -10,00 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
88,92
Економія при броні: -3,02 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
146,72
Економія при броні: -10,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
84,01
Економія при броні: -12,68 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
147,18
Економія при броні: -24,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
88,33
Економія при броні: -17,02 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
137,28
Економія при броні: -18,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,60
Економія при броні: -22,30 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
157,50
Економія при броні: -36,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
152,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
85,83
Економія при броні: -2,98 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
146,74
Економія при броні: -25,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
86,39
Економія при броні: -15,08 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
147,69
Економія при броні: -28,79 грн