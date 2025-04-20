Боро плюс здорова шкіра крем букет з трав
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,60
Економія при броні: -25,80 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
157,50
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
87,31
Економія при броні: -18,91 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
149,26
Економія при броні: -32,31 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
137,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
93,30
Економія при броні: -4,64 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
149,32
Економія при броні: -26,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
86,73
Економія при броні: -18,33 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
148,27
Економія при броні: -31,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
85,49
Економія при броні: -17,06 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
146,16
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
87,07
Економія при броні: -18,64 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
148,85
Економія при броні: -29,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
94,90
Економія при броні: -25,10 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
157,50
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
86,51
Економія при броні: -18,08 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
147,90
Економія при броні: -29,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
88,60
Економія при броні: -22,47 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
151,48
Економія при броні: -37,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
94,40
Економія при броні: -24,60 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
155,50
Економія при броні: -33,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
97,03
Економія при броні: -21,95 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
152,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
96,27
Економія при броні: -21,19 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
163,97
Економія при броні: -40,31 грн