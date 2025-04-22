Боро плюс здорова шкіра крем букет з трав
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,10
Економія при броні: -25,00 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
153,40
Економія при броні: -30,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
97,58
Економія при броні: -2,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
89,30
Економія при броні: -19,20 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
146,40
Економія при броні: -23,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,10
Економія при броні: -25,00 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
158,30
Економія при броні: -35,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
147,50
Економія при броні: -32,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
87,70
Економія при броні: -17,60 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
148,70
Економія при броні: -25,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
161,88
Економія при броні: -22,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,60
Економія при броні: -25,50 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
158,30
Економія при броні: -35,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
159,58
Економія при броні: -29,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
95,10
Економія при броні: -25,00 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
153,40
Економія при броні: -30,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
157,00
Економія при броні: -26,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
150,19
Економія при броні: -30,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 25 мл №1
Емамі
91,00
Економія при броні: -20,90 грн
ХІМАНІ БОРО ПЛЮС ЗДОРОВА ШКІРА АНТИСЕПТИЧНИЙ КРЕМ ТРАВ'ЯНИЙ БУКЕТ 50 мл №1
Емамі
145,80
Економія при броні: -22,50 грн