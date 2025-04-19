Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,12
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,06
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1
7.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,77
Економія при броні: -5,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 14
9.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,15
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
11.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
82,84
Економія при броні: -3,24 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, ж/м Радужний, 1-А
9.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
112.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,04
Економія при броні: -3,55 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Університетська, 157
150.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,14
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
230.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,53
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
250.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,79
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
251.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,02
Економія при броні: -3,53 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
257.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
82,58
Економія при броні: -2,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
261.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,66
Економія при броні: -5,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
262.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
264.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
82,59
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
269.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,82
Економія при броні: -4,22 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
305.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,00
Економія при броні: -4,00 грн