Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,57
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,39
Економія при броні: -3,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,99
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,02
Економія при броні: -4,42 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-Б
120.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,84
Економія при броні: -4,24 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
88,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, просп. Князя Романа, 1
183.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
218.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
327.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,42
Економія при броні: -5,93 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
327.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
72,50
Економія при броні: -2,17 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
329.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
72,50
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 87
458.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,23
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
460.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,35
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
460.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
461.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,85
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
462.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,54
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
463.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,86
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
463.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,34
Економія при броні: -5,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
465.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,58
Економія при броні: -4,98 грн