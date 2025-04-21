Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,40
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,79
Економія при броні: -3,30 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,15
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,61
Економія при броні: -6,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 20-Д
12.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
82,95
Економія при броні: -3,35 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
29.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,27
Економія при броні: -3,78 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 52
84.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,00
Економія при броні: -4,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
108.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
112.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
116.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -7,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
121.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,76
Економія при броні: -3,27 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
121.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
82,71
Економія при броні: -3,11 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,72
Економія при броні: -4,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
124.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,55
Економія при броні: -3,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
124.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,48
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
125.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,57
Економія при броні: -5,08 грн