Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Харків
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
75,90
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,81
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,85
Економія при броні: -5,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,33
Економія при броні: -4,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,58
Економія при броні: -5,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,43
Економія при броні: -4,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,22
Економія при броні: -4,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,57
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
8.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,43
Економія при броні: -4,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,31
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 92-ї Бригади, 33-А
14.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,63
Економія при броні: -5,03 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,38
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
134.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,42
Економія при броні: -2,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 100
141.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,92
Економія при броні: -4,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
143.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,64
Економія при броні: -5,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,60
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8-А
168.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,78
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
187.9 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,07
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 102
188.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,32
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,00
Економія при броні: -4,40 грн