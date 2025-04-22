Демодекс актив гель (Demodex active gel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,36
Економія при броні: -3,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,04
Економія при броні: -3,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,66
Економія при броні: -4,06 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
75,00
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,51
Економія при броні: -4,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,98
Економія при броні: -4,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
83,25
Економія при броні: -3,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,97
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,07
Економія при броні: -5,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,46
Економія при броні: -4,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,99
Економія при броні: -5,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,46
Економія при броні: -2,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
85,71
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,61
Економія при броні: -5,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Сосюри, 3
126.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,35
Економія при броні: -4,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
126.0 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,61
Економія при броні: -5,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Миру, 2/3
126.2 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
86,00
Економія при броні: -3,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
126.8 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
84,14
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Виговського Івана, 22
127.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, шосе Харківське, 144-А
127.7 км
ГЕЛЬ ДЕМОДЕКС АКТИВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРЕВОГО СИПУ 50 мл №1
Ботаніка
87,43
Економія при броні: -5,94 грн