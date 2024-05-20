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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" вітамінний аплікатор роликовий 6 мл - Одеса (196658) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
35,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (2)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
35,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (5)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (5)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (3)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
Всього: упаковка (2)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Тетяна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Левітана, 119
Всього: упаковка (2)
40,20 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (4)
44,35
Економія: -1,33 грн
43,02 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 10/1
Всього: упаковка (1)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (1)
32,50 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
40,20 грн