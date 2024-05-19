Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" вітамінний аплікатор роликовий 6 мл - Львів (196658) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (2)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 35-А
Всього: упаковка (4)
37,15
Економія: -1,11 грн
36,04 грн
В інших містах:
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Яворів, вул. Тичини, 3
Всього: упаковка (5)
38,60
Економія: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (5)
37,15
Економія: -1,11 грн
36,04 грн
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
Всього: упаковка (4)
38,60
Економія: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 190
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 22-Б
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Будь здоровий
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (3)
38,60
Економія: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коростишів, вул. Київська, 66
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52
Всього: упаковка (3)
37,15
Економія: -1,11 грн
36,04 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Ватутіна, 32
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн