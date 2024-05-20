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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" ягідний аплікатор роликовий 6 мл - Одеса (196657) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (5)
39,30 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (5)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (5)
37,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (1)
31,40 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Мишель
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Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 49
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 1/1
Всього: упаковка (1)
34,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, дорога Фонтанська, 19
Всього: упаковка (3)
37,10 грн
Приморська
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Академічна, 11
Всього: упаковка (1)
40,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
37,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
35,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 11-Г
Всього: упаковка (2)
30,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
Всього: упаковка (4)
37,10 грн
Ангеліка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
40,20 грн