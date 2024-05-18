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Косметичні засобиДитяча косметикаБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ДЛЯ ДІТЕЙ "EN'JEE" фруктовий аплікатор роликовий 6 мл - Харків (196656) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Гагаріна, 179
Всього: упаковка (1)
26,80
Економія: -0,84 грн
25,96 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 100-А
Всього: упаковка (3)
40,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
Всього: упаковка (1)
41,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
30,37
Економія: -1,11 грн
29,26 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (3)
38,60
Економія: -1,16 грн
37,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (1)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (4)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (3)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
40,90
Економія: -1,23 грн
39,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (4)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (3)
42,45
Економія: -1,27 грн
41,18 грн