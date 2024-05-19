Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Гната Юри, 7-А Всього: упаковка (1) 185,08 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А Всього: упаковка (1) 183,81 Економія: -6,68 грн 177,13 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, просп. Івасюка Володимира, 27 Всього: упаковка (1) 185,08 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1 Всього: упаковка (1) 183,81 Економія: -6,68 грн 177,13 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3 Всього: упаковка (1) 232,50 Економія: -56,46 грн 176,04 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5 Всього: упаковка (1) 200,44 Економія: -7,29 грн 193,15 грн Забронювати

Фармація Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Київ, вул. Бориспільська, 34 Всього: упаковка (1) 182,69 Економія: -6,65 грн 176,04 грн Забронювати