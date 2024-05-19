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БАЛЬЗАМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "ДЕМОДЕКС АКТИВ" 50 мл - Київ (196579) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
183,81
Економія: -6,68 грн
177,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (1)
185,08 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
183,81
Економія: -6,68 грн
177,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
232,50
Економія: -56,46 грн
176,04 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (1)
185,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
200,44
Економія: -7,29 грн
193,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
182,69
Економія: -6,65 грн
176,04 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом