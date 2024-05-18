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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗІРОЧКА" 4 г - Харків (631676) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, пл. Захисників України, 2-А
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Ювілейний, 5-А
Всього: упаковка (2)
19,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Байрона, 9
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (4)
18,00 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Аптека твого міста
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-В
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (2)
18,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 128-В
Всього: упаковка (3)
18,00 грн