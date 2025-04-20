Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,58
Економія при броні: -3,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,99
Економія при броні: -5,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,32
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,36
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,53
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,82
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,04
Економія при броні: -5,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,64
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,79
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Алмазна / Тенісна, 47/9
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,82
Економія при броні: -4,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,08
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,00
Економія при броні: -5,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,78
Економія при броні: -6,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 3
6.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,91
Економія при броні: -5,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,55
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,48
Економія при броні: -3,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,61
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
8.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,00
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 13-Б
8.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,28
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,45
Економія при броні: -4,82 грн