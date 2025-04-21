Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,34
Економія при броні: -3,82 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,25
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,73
Економія при броні: -4,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,97
Економія при броні: -4,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,75
Економія при броні: -5,23 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,98
Економія при броні: -3,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,95
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,95
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,39
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,02
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,59
Економія при броні: -4,07 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,78
Економія при броні: -5,26 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,18
Економія при броні: -4,66 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,29
Економія при броні: -2,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,38
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,32
Економія при броні: -4,70 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,62
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,59
Економія при броні: -4,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,94
Економія при броні: -4,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 40-А
5.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,15
Економія при броні: -3,63 грн