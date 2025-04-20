Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,89
Економія при броні: -4,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,92
Економія при броні: -4,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,35
Економія при броні: -3,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,67
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,15
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,13
Економія при броні: -5,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,40
Економія при броні: -4,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,38
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,74
Економія при броні: -5,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,08
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,56
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,16
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,22
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,40
Економія при броні: -4,88 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,08
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,54
Економія при броні: -3,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,46
Економія при броні: -3,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,61
Економія при броні: -3,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,21
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 87-Б
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,22
Економія при броні: -2,70 грн