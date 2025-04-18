Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,10
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,52
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,73
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,33
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,68
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,41
Економія при броні: -4,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,18
Економія при броні: -5,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,68
Економія при броні: -4,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 181-Б
5.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,48
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,00
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,86
Економія при броні: -2,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,94
Економія при броні: -2,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,69
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,82
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,03
Економія при броні: -4,96 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. Золочівська, 12
6.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,83
Економія при броні: -4,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,35
Економія при броні: -4,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
7.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,63
Економія при броні: -5,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Китаєнка, 10
7.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,46
Економія при броні: -5,39 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,72
Економія при броні: -4,65 грн