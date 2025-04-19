Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,16
Економія при броні: -3,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,59
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,60
Економія при броні: -4,98 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,13
Економія при броні: -5,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,21
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,00
Економія при броні: -4,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,29
Економія при броні: -4,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,88
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,96
Економія при броні: -4,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,18
Економія при броні: -5,66 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,73
Економія при броні: -3,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,52
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,24
Економія при броні: -5,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,79
Економія при броні: -4,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,10
Економія при броні: -4,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,71
Економія при броні: -4,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
78,96
Економія при броні: -3,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,37
Економія при броні: -2,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,34
Економія при броні: -4,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,71
Економія при броні: -3,19 грн