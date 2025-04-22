Гель для тіла Секрет Парацельса (Body gel Secret Рaracelsus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,44
Економія при броні: -4,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,30
Економія при броні: -4,78 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,12
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,30
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107
114.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,16
Економія при броні: -3,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,16
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Чорновола В'ячеслава, 2-А
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,41
Економія при броні: -2,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,24
Економія при броні: -3,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,63
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,01
Економія при броні: -4,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,95
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 87/1
117.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,88
Економія при броні: -4,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,84
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,24
Економія при броні: -4,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
79,91
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,93
Економія при броні: -4,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,78
Економія при броні: -5,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
82,12
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
81,18
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24/9
120.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ ТІЛА З ЕФЕКТОМ ЛІДОКАЇНУ "СЕКРЕТ ПАРАЦЕЛЬСУ" 80 мл №1
Леккос
80,40
Економія при броні: -3,88 грн