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OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Одеса (224336) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (10)
148,00
Економія: -4,44 грн
143,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (9)
148,00
Економія: -4,44 грн
143,56 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (10)
148,00
Економія: -4,44 грн
143,56 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 7
Всього: упаковка (5)
157,25
Економія: -4,72 грн
152,53 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (5)
156,20
Економія: -4,69 грн
151,51 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, шосе Нігинське, 41/1
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
Всього: упаковка (1)
122,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Мазепи Івана, 6
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (2)
127,94
Економія: -9,22 грн
118,72 грн
Біла ромашка
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Чернівці, вул. Головна, 265-А
Всього: упаковка (10)
147,55
Економія: -4,43 грн
143,12 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Всього: упаковка (9)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лісники, вул. Ватутіна, 164-А
Всього: упаковка (5)
157,25
Економія: -4,72 грн
152,53 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (5)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн