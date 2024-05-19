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OFF! АКВА-СПРЕЙ ВІД КОМАРІВ РЕПЕЛЕНТНИЙ ЗАСІБ 100 мл - Київ (224336) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (8)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (4)
160,80
Економія: -4,82 грн
155,98 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (9)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (13)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (3)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 46
Всього: упаковка (8)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пров. Фінський, 3
Всього: упаковка (10)
150,30
Економія: -4,51 грн
145,79 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
Всього: упаковка (5)
163,40
Економія: -4,90 грн
158,50 грн