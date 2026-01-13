Київ
Крем-бальзам Заживін (Cream-balm Zazhivin)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
20,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,50
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Савельєва Артура, 1-А
7.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
8.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
8.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, дорога Люстдорфська, 123/1
9.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
20,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
20,00
грн
Аптека акс соціальна
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
11.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,00
грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,50
грн
Аптека акс соціальна
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека акс соціальна
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
21.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека акс соціальна
Подільськ, вул. Соборна, 101
165.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
19,30
грн
Аптека
Дударків, вул. Гоголя, 45-В
440.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЗАЖИВІН" 10 г №1
