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RILASTIL AQUA МОЛОЧКО ЗВОЛОЖУЮЧЕ І ПОМ'ЯКШУВАЛЬНЕ ДЛЯ ТІЛА 400 мл - Київ (808102) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
968,06
Економія: -177,12 грн
790,94 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
693,05
Економія: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
634,60
Економія: -96,83 грн
537,77 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
693,05
Економія: -20,79 грн
672,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
640,54
Економія: -106,45 грн
534,09 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
626,68
Економія: -88,27 грн
538,41 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (1)
978,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
978,00 грн