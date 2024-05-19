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АВЕН ТРІКСЕРА НУТРІШН МОЛОЧКО 400 мл - Київ (642373) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
778,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
753,34 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
595,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
654,83 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
730,07 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Всього: упаковка (1)
655,08 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
753,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Оболонська, 4-А
Всього: упаковка (1)
778,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Воскресенська, 18
Всього: упаковка (1)
654,83 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (1)
803,40
Економія: -24,10 грн
779,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
Всього: упаковка (2)
776,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пров. Балтійський, 1
Всього: упаковка (1)
779,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
Всього: упаковка (2)
730,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
Всього: упаковка (1)
730,07 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (1)
644,30
Економія: -19,33 грн
624,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (1)
730,10
Економія: -21,90 грн
708,20 грн