Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуAgrado Гель для душу і ванниЦіни в аптеках

Agrado Гель для душу і ванни 750 мл коко локо - Харків (910250) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 39 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
101,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
94,15 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
93,90 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
101,46 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
129,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
129,19 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
102,09 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (2)
165,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
89,31 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (1)
101,87 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
165,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
86,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (2)
93,70 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
102,54 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
165,00 грн