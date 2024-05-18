Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби для ванни та душуAgrado Гель для душу і ванниЦіни в аптеках

Agrado Гель для душу і ванни 1250 мл залишайся на позитиві - Харків (910057) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
99,95 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
136,83 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
108,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
107,78 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (4)
136,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
99,53 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
100,64 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Літературна, 5
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (2)
100,73 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
96,13 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (1)
175,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (3)
136,32 грн