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БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "СИЛА ЛОШАДИ" З ЕФЕКТОМ ЛАМІНУВАННЯ 250 мл - Київ (284351) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
61,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
61,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
61,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
61,46 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
61,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
49,65
Економія: -8,32 грн
41,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 24-А
Всього: упаковка (1)
60,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
61,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (2)
53,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
61,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
Всього: упаковка (2)
61,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (2)
61,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 16-Б
Всього: упаковка (1)
61,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (2)
63,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
61,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
61,40
Економія: -14,91 грн
46,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
61,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4-Г
Всього: упаковка (1)
44,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
43,00 грн