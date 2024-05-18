БАЛЬЗАМ-ОПОЛІСКУВАЧ "СИЛА ЛОШАДИ" З ЕФЕКТОМ ЛАМІНУВАННЯ 250 мл - Харків (284351) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 95 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
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Харків, вул. Університетська, 33
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
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Харків, просп. Героїв Харкова, 137
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Харків, пров. Мовчанівський, 12
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Сумська, 39
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
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Харків, просп. Машинобудівників, 1
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Харків, пл. Свободи, 8
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Харків, просп. Героїв Харкова, 96