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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙССЦіни в аптеках

БАІНВЕЛЬ КРЕМ З ЖИВОКОСТОМ Др. ТАЙСС 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (234764) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (3)
176,19
Економія: -32,73 грн
143,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
171,88
Економія: -28,42 грн
143,46 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (3)
177,00
Економія: -18,10 грн
158,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
211,50
Економія: -65,30 грн
146,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
175,27
Економія: -27,51 грн
147,76 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
175,60
Економія: -16,70 грн
158,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (3)
167,50
Економія: -20,74 грн
146,76 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (2)
211,50
Економія: -52,60 грн
158,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (1)
207,20
Економія: -48,30 грн
158,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (2)
168,76
Економія: -26,27 грн
142,49 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (1)
207,40
Економія: -48,50 грн
158,90 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
174,52
Економія: -33,00 грн
141,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
186,48
Економія: -45,13 грн
141,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
167,50
Економія: -20,74 грн
146,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
176,14
Економія: -33,65 грн
142,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
146,61 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
177,20
Економія: -18,30 грн
158,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
177,28
Економія: -34,23 грн
143,05 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
170,88
Економія: -30,53 грн
140,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
165,80
Економія: -24,43 грн
141,37 грн