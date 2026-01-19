Київ
Крем-бальзам Живокіст з бішофітом (Cream-balm larkspur with bishofit)

Крем-бальзам Живокіст з бішофітом (Cream-balm larkspur with bishofit)

Дніпро (адресу не вказано)
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,53
Економія при броні: -1,82 грн
58,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
379.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,53
Економія при броні: -1,82 грн
58,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
380.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,00
Економія при броні: -13,31 грн
46,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
383.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
58,00
Економія при броні: -12,91 грн
45,09 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
386.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,00
Економія при броні: -13,65 грн
46,35 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
387.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
41,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
388.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
58,00
Економія при броні: -12,78 грн
45,22 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
389.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
62,25
Економія при броні: -1,87 грн
60,38 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
389.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,53
Економія при броні: -1,82 грн
58,71 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
390.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
43,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
391.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
58,00
Економія при броні: -12,85 грн
45,15 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 65
393.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
41,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
394.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
62,11
Економія при броні: -1,86 грн
60,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
395.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
59,00
Економія при броні: -12,85 грн
46,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
396.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,00
Економія при броні: -13,31 грн
46,69 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
397.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
57,00
Економія при броні: -12,78 грн
44,22 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
397.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
54,00
Економія при броні: -12,24 грн
41,76 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
397.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
62,11
Економія при броні: -1,86 грн
60,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
402.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
60,53
Економія при броні: -1,82 грн
58,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стоянка, вул. Київська, 10
407.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "ЖИВОКІСТ З БІШОФІТОМ" РЕГЕНЕРУЮЧИЙ №1
Еліксир
62,11
Економія при броні: -1,86 грн
60,25 грн
