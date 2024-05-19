Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиIvatherm Multi-performance живильний та відновлюючий бальзам для губЦіни в аптеках

Ivatherm Multi-performance живильний та відновлюючий бальзам для губ 15 мл - Київ (814285) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 16/2
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 12
Всього: упаковка (2)
350,00 грн
Віталюкс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Онлайн №2
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Аптекар
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (1)
350,00 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: упаковка (1)
350,00 грн