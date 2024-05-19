Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г SOS-recovery - Київ (797930) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (2)
44,94
Економія: -5,44 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (2)
43,31
Економія: -4,54 грн
38,77 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
39,92
Економія: -2,22 грн
37,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
43,62
Економія: -5,70 грн
37,92 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -4,76 грн
39,34 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (3)
42,92
Економія: -4,49 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
50,36
Економія: -8,64 грн
41,72 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (2)
51,01
Економія: -9,29 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,22
Економія: -4,81 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
46,75
Економія: -5,11 грн
41,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
45,83
Економія: -8,03 грн
37,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (2)
45,80
Економія: -4,11 грн
41,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (1)
54,88
Економія: -9,59 грн
45,29 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
43,86
Економія: -4,36 грн
39,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
43,82
Економія: -3,39 грн
40,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 77
Всього: упаковка (1)
44,29
Економія: -4,24 грн
40,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (2)
44,97
Економія: -4,71 грн
40,26 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
44,85
Економія: -6,70 грн
38,15 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (1)
44,36
Економія: -6,71 грн
37,65 грн