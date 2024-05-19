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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Hyaluronic - Київ (797929) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
Всього: упаковка (1)
47,37
Економія: -5,55 грн
41,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
47,33
Економія: -5,68 грн
41,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
48,98
Економія: -7,26 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (1)
47,99
Економія: -6,44 грн
41,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
43,62
Економія: -5,70 грн
37,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (1)
44,10
Економія: -4,76 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Лохвиця, вул. Шевченка Тараса, 4-А
Всього: упаковка (2)
48,92
Економія: -5,26 грн
43,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
47,16
Економія: -4,89 грн
42,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,36
Економія: -8,64 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (2)
43,22
Економія: -4,81 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
45,49
Економія: -4,08 грн
41,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
50,55
Економія: -8,83 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (2)
51,02
Економія: -9,30 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 26
Всього: упаковка (1)
47,69
Економія: -6,30 грн
41,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
44,76
Економія: -7,32 грн
37,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (1)
47,76
Економія: -3,31 грн
44,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (1)
44,91
Економія: -5,74 грн
39,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
Всього: упаковка (1)
44,97
Економія: -4,71 грн
40,26 грн