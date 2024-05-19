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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ серії "ДОМАШНІЙ ДОКТОР" 3.6 г Ultraprotect - Київ (797928) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
42,35
Економія: -4,37 грн
37,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
41,51
Економія: -3,75 грн
37,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
48,98
Економія: -7,26 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
42,11
Економія: -4,09 грн
38,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
Всього: упаковка (1)
43,31
Економія: -4,54 грн
38,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (2)
43,60
Економія: -5,89 грн
37,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (3)
39,92
Економія: -2,22 грн
37,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (2)
43,62
Економія: -5,70 грн
37,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 35
Всього: упаковка (2)
44,10
Економія: -4,76 грн
39,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (1)
43,68
Економія: -5,02 грн
38,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (2)
42,92
Економія: -4,49 грн
38,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (2)
50,36
Економія: -8,64 грн
41,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
Всього: упаковка (1)
51,01
Економія: -9,29 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (3)
41,28
Економія: -3,44 грн
37,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
48,13
Економія: -6,45 грн
41,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
Всього: упаковка (1)
43,22
Економія: -4,81 грн
38,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Паученка Архітектора / Велика Перспективна, 35/29
Всього: упаковка (2)
42,34
Економія: -4,67 грн
37,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
44,84
Економія: -3,30 грн
41,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
50,52
Економія: -8,80 грн
41,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 16-П
Всього: упаковка (1)
41,37
Економія: -3,75 грн
37,62 грн