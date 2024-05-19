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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ тм CARMEX SPF-15 стік 4.25 г класичний - Київ (778784) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (6)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (1)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 19
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Всього: упаковка (4)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Всього: упаковка (5)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Родини Бунге, 8
Всього: упаковка (2)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Будь здоровий
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (3)
125,00
Економія: -3,75 грн
121,25 грн