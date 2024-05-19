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АВЕН СІКАЛЬФАТ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Київ (764309) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
338,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
338,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
322,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
322,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
320,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
220,91
Економія: -12,11 грн
208,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
338,55
Економія: -10,16 грн
328,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
322,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
215,11
Економія: -6,31 грн
208,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
339,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
338,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (1)
300,00 грн