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АКВАФОР ЗАСПОКОЮЮЧИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 10 мл - Київ (711202) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 312 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
250,16 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
248,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (5)
247,46 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
229,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
284,92
Економія: -52,88 грн
232,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
211,59 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (4)
266,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
262,74
Економія: -16,84 грн
245,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
199,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
208,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
282,49
Економія: -15,49 грн
267,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
297,95
Економія: -8,94 грн
289,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
220,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
253,33
Економія: -7,43 грн
245,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
257,65
Економія: -11,75 грн
245,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
212,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Київ, вул. Хорива, 17
Всього: упаковка (2)
196,74 грн