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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 4.5 г гігієнічний - Київ (644884) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (2)
34,11
Економія: -6,46 грн
27,65 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (5)
36,80
Економія: -5,38 грн
31,42 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
41,10
Економія: -9,94 грн
31,16 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (1)
31,61
Економія: -2,45 грн
29,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (1)
32,85
Економія: -3,63 грн
29,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (5)
32,28
Економія: -2,42 грн
29,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (3)
33,38
Економія: -4,16 грн
29,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (1)
33,46
Економія: -4,88 грн
28,58 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Коростень, вул. Грушевського, 36
Всього: упаковка (8)
36,70 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, вул. Полтавська, 62-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Нова Водолага, вул. Кооперативна, 2
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 17
Всього: упаковка (1)
28,00 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 14:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека галатея
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Курчатова Академіка, 4-Б
Всього: упаковка (2)
36,00 грн