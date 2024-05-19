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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл Антигерпес - Київ (440219) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
61,80
Економія: -14,99 грн
46,81 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (3)
55,36
Економія: -8,30 грн
47,06 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
48,50
Економія: -5,44 грн
43,06 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (1)
62,50
Економія: -15,18 грн
47,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
54,38
Економія: -7,61 грн
46,77 грн
Екостатус
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 9
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Хрещатик, 4-А
Всього: упаковка (1)
51,33
Економія: -4,22 грн
47,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 27
Всього: упаковка (2)
50,56
Економія: -3,32 грн
47,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
Всього: упаковка (1)
51,65
Економія: -4,44 грн
47,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 39
Всього: упаковка (3)
41,68
Економія: -2,12 грн
39,56 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
54,82
Економія: -12,62 грн
42,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
51,40
Економія: -4,31 грн
47,09 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: упаковка (3)
48,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
46,55
Економія: -3,78 грн
42,77 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
46,11
Економія: -3,91 грн
42,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (2)
52,96
Економія: -5,79 грн
47,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
48,57
Економія: -5,70 грн
42,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Всього: упаковка (1)
50,48
Економія: -7,59 грн
42,89 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (1)
52,74
Економія: -9,80 грн
42,94 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
Всього: упаковка (2)
51,80 грн