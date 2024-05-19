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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл зволожуючий - Київ (440217) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (3)
52,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
43,80 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Галафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
43,80 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 26-Д
Всього: упаковка (1)
52,40 грн
Аптека для економних
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 26/9
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 94/1-А
Всього: упаковка (2)
56,40 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Юності, 6-А
Всього: упаковка (1)
56,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 14/45
Всього: упаковка (3)
52,40 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
Всього: упаковка (2)
43,80 грн