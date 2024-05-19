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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ 6 мл шоколад - Київ (314939) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
28,44
Економія: -1,68 грн
26,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (5)
29,09
Економія: -1,81 грн
27,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (3)
27,65
Економія: -0,89 грн
26,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 20-А
Всього: упаковка (3)
32,35
Економія: -3,56 грн
28,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: упаковка (2)
29,95
Економія: -1,95 грн
28,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
39,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (3)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (5)
37,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Тополина, 26/1
Всього: упаковка (1)
35,70 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 19-А
Всього: упаковка (1)
33,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (1)
35,57
Економія: -4,39 грн
31,18 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Свободи, 88
Всього: упаковка (5)
35,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
35,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Утконосівка, вул. Миру, 29
Всього: упаковка (5)
39,40 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
Всього: упаковка (1)
39,50 грн