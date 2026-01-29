Миколаїв
Крем-бальзам для ніг Добра хода (Cream balm Good progress)
Миколаїв
(адресу не вказано)
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Південне, просп. Миру, 13/5
78.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
78.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
99.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
99.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
100.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
100.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
100.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
100.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
24,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
101.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 88
101.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
101.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
101.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
102.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
109.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
110.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
110.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
110.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
110.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
111.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
