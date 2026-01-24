Харків
Крем-бальзам для ніг Добра хода (Cream balm Good progress)
Харків
(адресу не вказано)
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 171
194.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
21,24
Економія при броні:
-0,89 грн
20,35
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
297.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
21,69
Економія при броні:
-1,34 грн
20,35
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
402.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
36,00
Економія при броні:
-7,96 грн
28,04
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
404.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
22,00
Економія при броні:
-0,10 грн
21,90
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
404.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
30,00
Економія при броні:
-6,49 грн
23,51
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
410.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
30,00
Економія при броні:
-6,56 грн
23,44
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
418.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
22,00
Економія при броні:
-0,10 грн
21,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, просп. Миру, 13/5
532.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Південне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
533.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
539.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
20,10
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
549.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
550.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
551.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 62
551.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,90
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
551.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
551.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
552.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
552.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
24,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
552.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
19,00
грн
Забронювати
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
553.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ "ДОБРА ХОДА" 10 г №1
Еліксир
18,70
грн
Забронювати
