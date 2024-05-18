Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Елітфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 09 хв Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (2) 275,00 Економія: -48,00 грн 227,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5 Всього: упаковка (2) 252,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється за 39 хв Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 256,75 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється за 09 хв Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 246,28 грн