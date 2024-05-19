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АПІВІТА МИЛО З РОМАШКОЮ 125 г - Львів (283875) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
202,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
202,00 грн
В інших містах:
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 8/1
Всього: упаковка (1)
202,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
254,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
207,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
251,54 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
271,59 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
222,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
252,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
270,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
253,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Всього: упаковка (2)
254,55 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
270,18 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
266,00
Економія: -46,00 грн
220,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
254,53 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
269,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
271,94 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
252,34 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
207,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
270,66 грн