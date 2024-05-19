D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, вул. Галицька, 19 Всього: упаковка (1) 202,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Львів, просп. Шевченка Тараса, 22 Всього: упаковка (1) 202,00 грн Забронювати

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 14 хв Графік роботи Київ, вул. Луценка Дмитра, 6 Всього: упаковка (1) 234,00 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється за 14 хв Графік роботи Київ, вул. Велика Васильківська, 72 Всього: упаковка (2) 222,60 грн Забронювати

Аптекар Детальніше Відчинено Зачиняється за 14 хв Графік роботи Київ, шосе Столичне, 103 Всього: упаковка (1) 270,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 22:00 Графік роботи Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2 Всього: упаковка (1) 270,00 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється за 14 хв Графік роботи Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1 Всього: упаковка (1) 262,35 грн Забронювати

Елітфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16 Всього: упаковка (2) 275,00 Економія: -48,00 грн 227,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И Всього: упаковка (1) 246,28 грн