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АПІВІТА КРЕМ ДЛЯ СУХОЇ ПОТРІСКАНОЇ ШКІРИ РУК ЗІ ЗВІРОБОЄМ І БДЖОЛИНИМ ВОСКОМ 50 мл - Львів (283853) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
305,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (8)
338,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (1)
325,12 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 71
Всього: упаковка (1)
327,56 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
356,40
Економія: -71,25 грн
285,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (2)
259,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
337,44 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
323,99 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
323,47 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
355,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
324,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, шосе Столичне, 103/3
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (2)
339,18 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
380,70
Економія: -76,10 грн
304,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
323,43 грн