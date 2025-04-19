Гель-змазка Дурекс морозне поколювання (Gel-lubricant Durex play tingle)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Львів
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
ІНТИМНА ГЕЛЬ-СМАЗКА DUREX PLAY TINGLE ЗІ СВІЖИМ ЕФЕКТОМ "МОРОЗНОГО ПОКОЛЮВАННЯ" 50 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
200,00
Економія при броні: -36,90 грн